PAT * MOVE – MOBILITÀ VERSO L’EUROPA: APERTE LE ISCRIZIONI PER TIROCINI FORMATIVI DI 16 SETTIMANE

MoVE – Mobilità verso l’Europa: aperte le iscrizioni per tirocini formativi di 16 settimane. Adesioni entro le ore 17.30 dell’8 maggio 2018.

Full immersion linguistiche di 2 o 4 settimane; corsi di potenziamento della lingua in alcuni ambiti professionali; tirocini all’estero da 8 fino ad un massimo di 16 settimane in Irlanda, Malta, Regno Unito, Austria o Germania. Sono le opportunità del bando “MoVE -Mobilità verso l’Europa”.

Saranno in tutto 10 le iniziative attivate nel corso del 2018, con scadenze diverse di adesione e attuazione del progetto. In particolare in questo momento sono aperte le iscrizioni per tirocini formativi di 16 settimane, da effettuarsi dal 26 agosto al 15 dicembre 2018. Sono 20 i posti disponibili nel Regno Unito, Irlanda e Malta e 12 per Austria e Germania.

La richiesta di partecipazione deve essere presentata, per entrambe le iniziative, entro le ore 17.30 dell’8 maggio 2018. Per quanto riguarda i tirocini di 8 settimane sarà possibile fare domanda a partire dal 4 giugno fino alle ore 17.30 del 20 giugno 2018. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://fse.provincia.tn.it.

Il programma “MoVE -Mobilità verso l’Europa” è rivolto ad adulti, residenti in provincia di Trento, di età compresa tra i 25 e i 55 anni e prevede al possibilità di partecipare ad una delle seguenti iniziative da effettuarsi all’estero:

– corsi di potenziamento linguistico di 2 o 4 settimane, con l’obiettivo di migliorare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese o tedesca in termini generali;

– corsi di potenziamento della microlingua di 2 settimane, relativamente ad alcuni ambiti professionali: comunicazione turistica dell’accoglienza e dei beni culturali, comunicazione commerciale, del marketing e delle vendite, comunicazione tecnica applicata all’ingegneria;

– tirocini formativi presso un’azienda/organizzazione estera, finalizzati all’ampliamento delle competenze linguistiche di base e relative allo specifico settore economico attraverso l’utilizzo quotidiano della lingua inglese e tedesca in contesto lavorativo. In tale ambito sarà possibile effettuare tirocini brevi, della durata di 8 settimane, con lo scopo di sviluppare competenze linguistiche e trasversali in ambienti lavorativi che favoriscano un rapido livello di interazione e socializzazione a prescindere dal profilo professionale del partecipante, oppure tirocini lunghi, di durata di 16 settimane, con finalità di accrescimento delle competenze linguistiche e trasversali ma anche professionali. Entrambe le tipologie di tirocinio prevedono la frequenza di un corso di lingua inglese o tedesca nelle prime settimane di permanenza all’estero.

Il programma di attività e gli aspetti logistici principali saranno organizzati e finanziati dall’Amministrazione provinciale; a carico del partecipante sono invece previste le spese di viaggio, da e per il Paese di destinazione, e una quota di compartecipazione. Per accedere a tutte le iniziative è richiesto, un livello di conoscenza della lingua prescelta (inglese o tedesca) pari al B1 QCER o superiore ed un ICEF “Piano trentino trilingue” inferiore o pari a 0,59.

Il partecipante che abbia concluso positivamente l’iniziativa riceverà un attestato di partecipazione e, in caso di raggiungimento di determinati livelli di competenza linguistica, potrà sostenere, presso un Ente certificatore, l’esame per il conseguimento della certificazione linguistica formale. Ai partecipanti alle esperienze di tirocinio sarà inoltre rilasciato il documento Europass-Mobility per registrare le competenze e le abilità acquisite.

Il programma MoVe è finanziato a valere sull’Asse 3 “Istruzione e formazione”, obiettivo specifico 10.3 “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta” del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento – approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884. Detto programma è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento.