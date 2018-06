PAT * MOVE – MOBILITÀ VERSO L’EUROPA: APERTE LE ISCRIZIONI PER I TIROCINI FORMATIVI DI 8 SETTIMANE, ADESIONI ENTRO IL 20 GIUGNO

MoVE – Mobilità verso l’Europa: aperte le iscrizioni per i tirocini formativi di 8 settimane. Adesioni entro le ore 17.30 del 20 giugno 2018.

Corsi di potenziamento linguistico di 2 o 4 settimane e tirocini di 8 o 16 settimane in Irlanda, Malta, Regno Unito, Austria o Germania sono le opportunità messe in campo dal bando “MoVE – Mobilità verso l’Europa”, rivolte agli adulti tra i 25 e i 55 anni residenti in provincia di Trento. In totale si tratta di 10 iniziative del progetto provinciale, previste per il 2018, attivate con modalità e scadenze differenti.

In particolare in questi giorni sono aperte le iscrizioni per tirocini formativi di 8 settimane, da effettuarsi dal 14 ottobre all’8 dicembre 2018. Sono 20 i posti disponibili nel Regno Unito, Irlanda e Malta e 12 per Austria e Germania. La richiesta di partecipazione deve essere presentata, per entrambe le iniziative, entro le ore 17.30 del 20 giugno 2018, secondo le modalità di adesione illustrate sul sito https://fse.provincia.tn.it. La prossima finestra di adesioni, relativa alle full immersion linguistiche, sarà dal 3 al 14 settembre 2018.

Il programma “MoVE -Mobilità verso l’Europa” è rivolto ad adulti, residenti in provincia di Trento, di età compresa tra i 25 e i 55 anni e prevede al possibilità di partecipare ad una delle seguenti iniziative da effettuarsi all’estero:

corsi di potenziamento linguistico di 2 o 4 settimane, con l’obiettivo di migliorare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese o tedesca in termini generali;

corsi di potenziamento della microlingua di 2 settimane, relativamente ad alcuni ambiti professionali: comunicazione turistica dell’accoglienza e dei beni culturali, comunicazione commerciale, del marketing e delle vendite, comunicazione tecnica applicata all’ingegneria;

tirocini formativi presso un’azienda/organizzazione estera, della durata di 16 settimane, con finalità di accrescimento delle competenze linguistiche e trasversali ma anche professionali.

tirocini formativi presso un’azienda/organizzazione estera, della durata di 8 settimane, con lo scopo di sviluppare competenze linguistiche e trasversali in ambienti lavorativi che favoriscano un rapido livello di interazione e socializzazione a prescindere dal profilo professionale del partecipante. Entrambe le tipologie di tirocinio prevedono la frequenza di un corso di lingua inglese o tedesca nelle prime settimane di permanenza all’estero.

Dal 4 giugno al 20 giugno 2018 sono aperte le adesioni alle iniziative di tirocinio formativo all’estero della durata di 8 settimane. Il programma di attività e gli aspetti logistici principali saranno organizzati e finanziati dall’Amministrazione provinciale: saranno proposte esperienze di tirocinio nei paesi di madrelingua inglese (Regno Unito, Irlanda e Malta) e di lingua tedesca (Germania e Austria).

A carico del partecipante sono invece previste le spese di viaggio, da e per il Paese di destinazione, e una quota di compartecipazione. Per accedere a tutte le iniziative è richiesto un livello di conoscenza della lingua prescelta (inglese o tedesca) pari al B1 QCER o superiore ed un ICEF “Piano trentino trilingue” inferiore o pari a 0,59.

Il partecipante che abbia concluso positivamente l’iniziativa riceverà un attestato di partecipazione e gli sarà rilasciato il documento Europass-Mobility per registrare le competenze e le abilità acquisite.

Il programma MoVE contribuisce all’attuazione del Piano di legislatura “Per un Trentino Trilingue” ed è finanziato dal Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento. Detto programma è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento.