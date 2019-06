PAT * MOVE – MOBILITÀ VERSO L’EUROPA: « APERTE LE ISCRIZIONI PER I TIROCINI DI 8 SETTIMANE ALL’ESTERO »

MoVE – Mobilità verso l’Europa: aperte le iscrizioni per i tirocini di 8 settimane all’estero. Adesioni entro le ore 17.30 del 24 giugno.

Il bando “MoVE – Mobilità verso l’Europa” propone 10 iniziative di mobilità in Paesi europei di madrelingua inglese e tedesca volte a potenziare le competenze linguistiche attraverso corsi all’estero e tirocini formativi. Tali iniziative sono rivolte ad adulti, residenti in Provincia di Trento, di età compresa fra i 25 e i 55 anni. Si aprono in questi giorni le iscrizioni per i tirocini della durata di 8 settimane il cui svolgimento è previsto nel periodo ottobre-dicembre 2019, per un totale di 20 posti disponibili.

La richiesta di partecipazione può essere presentata da lunedì 10 giugno fino alle ore 17.30 di lunedì 24 giugno 2019, secondo le modalità di adesione illustrate sul sito https://fse.provincia.tn.it.

Il programma “MoVE – Mobilità verso l’Europa” – anno 2019 è un’iniziativa della Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020, che contribuisce all’attuazione del “Piano Trentino Trilingue”. L’obiettivo principale del programma è contribuire al miglioramento delle competenze linguistiche della popolazione adulta trentina. Nella prima parte dell’anno sono state aperte le iscrizioni e finanziati i corsi di potenziamento linguistico di 2 e 4 settimane (Iniziative da 1 a 6), che avranno una seconda realizzazione anche nell’autunno/inverno 2019 (adesioni dal 2 al 13 settembre) e i tirocini di 16 e 24 settimane (Iniziative 8 e 10), tutti in mobilità internazionale in Paesi di madrelingue inglese e tedesca.

Dal 10 al 24 giugno 2019 sono invece aperte le adesioni alle seguenti iniziative:

– Iniziativa 7: tirocini formativi all’estero della durata di 8 settimane (lingua inglese).

– Iniziativa 9: tirocini formativi all’estero della durata di 8 settimane (lingua tedesca)

Nello specifico, tali iniziative si pongono l’obiettivo di offrire un’opportunità di miglioramento-consolidamento delle competenze linguistiche attraverso la pratica lavorativa in contesti socializzanti. Le partecipazione è aperta a tutte le persone residenti in Provincia di Trento, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, occupate o non occupate sia nel settore privato, sia nel settore pubblico. Le destinazioni sono i Paesi europei di madrelingua inglese (Irlanda, Malta e Regno Unito) e di madrelingua tedesca (Germania e Austria). Il programma e gli aspetti logistici principali sono organizzati e finanziati dall’Amministrazione provinciale. A carico del partecipante sono invece previste le spese di viaggio, da e per il Paese di destinazione, e una quota di compartecipazione. Per accedere a tutte le iniziative è richiesto un livello di conoscenza della lingua prescelta (inglese o tedesca) pari al B1 QCER o superiore ed un ICEF “Piano trentino trilingue” inferiore o pari a 0,59.