PAT * MONTE SAN MARTINO: « 50° ANNIVERSARIO SCOPERTA DEL SITO ARCHEOLOGICO, VENERDÌ LA CONFERENZA STAMPA »

50° anniversario della scoperta del sito archeologico di Monte San Martino: venerdì la conferenza stampa. Alle ore 11 presso il MAG – Museo Alto Garda, a Riva del Garda.

Venerdì 14 giugno, alle ore 11, presso il MAG Museo Alto Garda, a Riva del Garda – piazza Cesare Battisti, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative in occasione del 50° anniversario della scoperta del sito archeologico di Monte San Martino ai Campi. Gli eventi sono curati dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Tenno e Riva del Garda, il MAG e le Associazioni del territorio.

Interverranno il soprintendente per i beni culturali Franco Marzatico, l’assessora alla Cultura del Comune di Riva del Garda Flavia Chincarini, l’assessore alla Cultura del Comune di Arco Stefano Miori, l’assessora alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Tenno Giancarla Tognoni, Nicoletta Pisu e Cristina Dal Rì responsabili delle ricerche archeologiche e dei restauri.