PAT * METEO TRENTINO: LA SITUAZIONE DELLE STRADE E DELLA NEVE, LE PRECIPITAZIONI DOVREBBERO ATTENUARSI NEL POMERIGGIO (VIDEO NEVICATA SARDAGNA)

La precipitazione dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio. Neve sul Trentino: la situazione delle strade.

Dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio la precipitazione nevosa in corso, attualmente, su tutto il territorio provinciale. Le strade principali, al momento, sono transitabili, senza particolari difficoltà, si raccomanda di viaggiare con prudenza per possibili tratti ghiacciati, considerando le basse temperature presenti da alcuni giorni. Si ricorda, inoltre, a tutti gli automobilisti di montare l’attrezzatura invernale.

Mentre prosegue l’attività di pulizia e salatura delle strade questa è la situazione al momento:

ALTA VALSUGANA

Particolare attenzione lungo la S.S. 47 della Valsugana, si raccomanda di moderare la velocità per possibile presenza di localizzati tratti ghiacciati. Lo spessore della neve in valle è dell’ordine di 1-2 cm.

Altopiano di Pinè, Panarotta e alta Val dei Mocheni lo spessore della neve è di circa 3 cm, mentre nell’Altopiano di Lavarone e Luserna di circa 6-7 cm.

TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

S.P. 85 del Monte Bondone in Loc. Vason – Viote sono caduti circa 10 cm di neve, nell’altopiano della Paganella circa 4-5 cm.

VALLAGARINA E ALTOPIANO DI FOLGARIA

Si registrano circa 2-3 cm di neve in Valle, circa 5-6 cm nelle parti più in quota delle seguenti località: Folgaria – Passo Coe – Passo Sommo; Brentonico – San Valentino – Monte Baldo – Alta Vallarsa – Pian delle Fugazze.

VAL DI NON E SOLE

Si registrano quantitativi di neve tra 2 e i 5 cm, senza particolari problematiche alla viabilità. Le strade a quota superiore ai 750 metri risultano innevate a causa delle basse temperature.

VALLI GIUDICARIE – VAL RENDENA

A causa delle basse temperatura prestare attenzione a possibili tratti ghiacciati in particolare all’interno della galleria per la circonvallazione di Madonna di Campiglio.

Si registrano quantitativi di neve tra 3 e i 7 cm, senza particolari problematiche alla viabilità.

ALTO GARDA, VAL DI LEDRO E VAL DI GRESTA

Non si registrano particolari problemi alla viabilità. Zona di Riva del Garda, Val di Gesta e Cavedine sono caduti circa 4-5 cm di neve. Nelle zone più in quota sull’ordine di 7 cm quota. E’ stato attivato il presidio neve n.5 in loc. Baltera.

BASSA VALSUGANA E PRIMIERO

Particolare attenzione lungo la S.S. 47 della Valsugana, si raccomanda di moderare la velocità per possibile presenza di localizzati tratti ghiacciati. Lo spessore della neve in valle è dell’ordine di 1-2 cm.

In quota al Passo Rolle e Passo del Brocon circa 4-5 cm di neve.

Si rammenta la chiusura stagionale della S.P.31 del Passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località ponte delle Stue (km 31+520).

VALLI DI FIEMME E FASSA

Si registrano quantitativi di neve tra 2 e i 5 cm, senza particolari problematiche alla viabilità.