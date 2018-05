PAT * MEDIA E IMMIGRAZIONE: L’INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA MERCOLEDÌ 16 MAGGIO A TRENTO

Evento a cura del Cinformi in anteprima alla “Festa dei Popoli”. Media e immigrazione, mercoledì a Trento l’Associazione Carta di Roma.

“Scrivere di popoli. Parlare al plurale: ma è proprio così? Tra stampa, notizie, fatti e pregiudizi”. Con l’intervento dell’Associazione Carta di Roma tracciamo il quadro del rapporto fra media e immigrazione in Italia attraverso il più recente studio realizzato dall’Associazione.

L’appuntamento è in programma mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 20.30, presso il Centro Vigilianum in via Endrici 14 a Trento. Nella stessa serata verrà anche presentata una sintesi statistica del fenomeno migratorio in Trentino.

Interverranno Paola Barretta dell’Associazione Carta di Roma e Serena Piovesan dell’area studi e ricerche del Cinformi. L’evento, a cura del Centro informativo per l’immigrazione, si svolgerà in anteprima alla 19° “Festa dei Popoli” organizzata dall’Arcidiocesi di Trento in collaborazione con vari partner, tra i quali il Cinformi della Provincia autonoma di Trento.