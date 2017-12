PAT * MARKETING TERRITORIALE: APPROVATO IL PIANO TRIENNALE DI TRENTINO SVILUPPO, OLTRE 27 MILIONI DI EURO LE RISORSE IMPEGNATE PER IL 2018

La Giunta provinciale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore al turismo Michele Dallapiccola, il Piano triennale 2018-2020 di Trentino Sviluppo Spa. relativo all’attività di marketing turistico-territoriale del Trentino.

È la prima volta che viene approvato un Piano triennale, così come previsto dalla nuova convenzione firmata a marzo fra Provincia e Trentino Sviluppo, anche se il provvedimento autorizza la spesa solo per la prima annualità 2018, pari a 27.413.000 euro.

“L’autorizzazione di spesa per gli anni 2019 e 2020 – spiega l’assessore Dallapiccola – potrà essere effettuata non appena sarà disponibile il bilancio provinciale 2018-2020”.

Il Piano delle attività che Trentino Marketing intende promuovere nel corso del prossimo anno, si articola in macrovoci: alle attività di promozione del Marchio e dei suoi valori sono destinati 1.200.000 euro, alle attività volte alla conoscenza e all’innovazione di sistema e di prodotto 700.000 euro, alla comunicazione 7 milioni, per i grandi eventi sono a disposizione 4.670.000 euro, per la valorizzazione delle produzioni trentine 1.800.000 euro e lo stesso importo è previsto per le attività di supporto alla vendita.

Tra le voci anche quella del personale (3 milioni di euro).