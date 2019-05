PAT * MALTEMPO: « INIZIATA LA VERIFICA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER I DANNI AD IMMOBILI DI PRIVATI »

Maltempo e danni ad immobili e proprietà fondiarie di privati: iniziata la verifica delle domande. Maltempo: è iniziata la verifica delle domande di contributo per i danni ad immobili di privati. Gli uffici sono al lavoro per valutare l’ammissibilità e la correttezza dei contributi richiesti. Sono anche in partenza le comunicazioni personali ai potenziali beneficiari dei contributi per richiedere le integrazioni necessarie alla regolarizzazione delle domande.

Presso gli uffici della Provincia dal 10 gennaio al 30 aprile 2019, termine ultimo per la presentazione, sono state consegnate 796 domande di contributo per i danni causati dalla calamità di ottobre 2018 ad immobili adibiti ad abitazione principale e alle proprietà fondiarie appartenenti a soggetti privati.

Fin da subito è stata riscontrata, in numerosi casi, la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata per poter raccogliere tutti gli elementi necessari alla valutazione delle singole posizioni.

Per consentire ai cittadini la regolarizzazione delle domande presentate, la Provincia – solo per le domande incomplete – ha deciso quindi di sospendere il termine del procedimento di concessione del contributo, che era stato fissato in 60 giorni dal giorno successivo al termine di presentazione delle domande.

Nel corso delle prossime settimane quindi i cittadini che hanno presentato una domanda di contributo che dovrà essere integrata, riceveranno comunicazioni personali che indicheranno il dettaglio delle informazioni e della documentazione da integrare. Se necessario sarà comunicata anche la necessità, da parte degli uffici, di fare dei sopralluoghi sul posto.

Le domande complete saranno evase invece nei tempi previsti.