PAT * MALTEMPO – 4 APRILE: « PASSI FEDAIA, PORDOI E ROLLE CHIUSI PER PERICOLO VALANGHE »

La misura presa in via precauzionale a partire dal tardo pomeriggio di oggi. Maltempo, passi Fedaia, Pordoi e Rolle chiusi per pericolo valanghe. Per pericolo valanghe verrà chiuso dalle ore 18.00 il Passo Fedaia ed il passo Pordoi sul lato veneto.

Nel pomeriggio è già stato chiuso il Passo Valles per pericolo caduta piante sul lato veneto.

Dalle ore 19 verrà chiuso anche il Passo Rolle dal passo all’abitato di San Martino, sempre per pericolo valanghe.

Appena le condizioni meteo lo permetteranno, verranno avviate le operazioni di distacco programmato con la campana.

I restanti passi sono percorribili con l’ausilio di attrezzatura invernale.