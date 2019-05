PAT * LINEA FERROVIARIA TRENTO – MALÈ – MEZZANA: « INTERRUZIONE TRA MEZZOLOMBARDO E CLES, DA DOMENICA 9 GIUGNO A VENERDÌ 21 GIUGNO »

Linea ferroviaria Trento – Malè – Mezzana: interruzione tra Mezzolombardo e Cles.

Da domenica 9 giugno a venerdì 21 giugno 2019, la linea ferroviaria Trento – Malè – Mezzana sarà interrotta nella tratta Mezzolombardo – Cles per lavori all’infrastruttura ferroviaria.

Nella tratta Mezzolombardo – Cles i treni saranno sostituiti con autobus, rispettando i medesimi orari dei treni.

Si invitano i Clienti a prendere visione dell’ubicazione delle fermate del servizio autobus sostitutivo.

Durante l’interruzione:

le fermate di Masi di Vigo e Denno sono sospese;

le comitive non sono ammesse nella tratta Mezzolombardo – Cles;

il trasporto bici è sospeso nella tratta Mezzolombardo – Cles.

Per informazioni: https://www.trentinotrasporti.it/viaggia-con-noi/ferrovia.

Vista la particolarità del servizio, i treni e gli autobus potranno subire ritardi.

Trentino trasporti si scusa per i possibili disagi.

In allegato: elenco fermate sostitutive FTM