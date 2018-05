PAT * LINEA AUTOBUS TRENTO-BASSANO: SERVIZIO INTEGRATIVO CON CARRELLO PORTABICICLETTE DA SABATO 19 MAGGIO (PDF ORARI)

Linea autobus Trento-Bassano: servizio integrativo con carrello portabiciclette. Da sabato 19 maggio, utile a chi percorre la ciclabile della Valsugana.

Partirà sabato 19 maggio sulla linea Trento – Bassano del Grappa un servizio integrativo di autobus con carrello portabiciclette a favore dei tanti fruitori che percorrono la ciclabile della Valsugana anche al di fuori dell’alta stagione. L’istituzione di tale servizio a sostegno del settore turistico è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione tra Assessorato alle Infrastrutture della Provincia Autonoma di Trento, con il sostegno dell’Assessore Mauro Gilmozzi, Trentino Trasporti e APT Valsugana Lagorai, su sollecitazione dei campeggi dei laghi di Levico e Caldonazzo.

Sono numerosi gli ospiti tedeschi attesi in Valsugana già a partire dalla festività della Pentecoste fino a fine giugno, e dopo l’estate anche per tutto il mese di settembre, facendo aumentare in maniera rilevante anche al di fuori dell’alta stagione i passaggi sulla bella ciclabile che dai laghi di Caldonazzo e Levico arriva fino a Bassano del Grappa.

Per soddisfare al meglio le esigenze della clientela straniera, che per i campeggi sui due laghi della Valsugana rappresenta oltre l’80% degli arrivi, i gestori delle strutture all’aria aperta hanno promosso l’avvio di un confronto pubblico-privato tra Provincia Autonoma di Trento, Trentino Trasporti e APT Valsugana Lagorai a favore dell’istituzione di un servizio integrativo di autobus con carrello portabiciclette, in attesa del servizio potenziato treno + bici programmato a luglio e agosto.

Ogni sabato dal 19 maggio al 30 giugno e dal 1 al 29 settembre 2018 lungo la tratta Trento – Bassano del Grappa verranno quindi istituite due coppie di corse autobus per il trasporto fino a 25 biciclette, mediante un servizio svolto da autonoleggiatore privato che effettuerà varie fermate lungo la Valsugana.

In allegato il prospetto riepilogativo del servizio integrativo autobus + bici con orari e dettagli.

Per il trasporto delle biciclette è possibile effettuare la prenotazione contattando Apt Valsugana (tel. 0461 727700) nei giorni di giovedì feriale dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 e il venerdì feriale dalle 9.00 alle 12.30 (sarà ammessa la salita senza prenotazione fino al limite dei posti disponibili).

Il servizio di trasporto è gratuito e riservato si soli utenti con bicicletta.