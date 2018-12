PAT * L’ASSESSORE BISESTI IN VISITA A IPRASE: ” L’ISTITUTO SVOLGE UN RUOLO IMPORTANTE A FAVORE DELLA QUALIFICAZIONE E DELLO SVILUPPO “

L’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, accompagnato dalla Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza Livia Ferrario, ha incontrato ieri il presidente del Comitato scientifico Mario Giacomo Dutto, il direttore Luciano Covi e tutto il personale di Iprase.

L’assessore ha ringraziato l’Istituto per il lavoro svolto e per l’impegno profuso a supporto del sistema educativo provinciale, evidenziando come Iprase svolga un ruolo importante a favore della qualificazione e dello sviluppo continuo della scuola trentina.

Cooperazione e condivisione, ma anche sviluppo professionale, ricerca, sperimentazione, dialogo con il territorio e confronto con realtà nazionali e internazionali, sono state le parole chiave usate dall’assessore per descrivere le azioni necessarie per supportare il processo di miglioramento della scuola a favore dei giovani trentini.