PAT * LA VOLTA BUONA”: « CONCLUSE LE RIPRESE IN TRENTINO DEL NUOVO FILM DI VINCENZO MARRA »

Ciak trentino per “La volta buona” di Vincenzo Marra. Il film è prodotto da Lotus Production (una società di Leone Film Group) e TIMVISION e sostenuto, fra gli altri, da Trentino Film Commission.

Si sono concluse un paio di giorni fa le riprese in Trentino del nuovo film di Vincenzo Marra, “La Volta Buona”, che vede Massimo Ghini come protagonista, scritta e sceneggiata dallo stesso Marra. Il film è stato girato fra Roma ed Uruguay, mentre in Trentino a fare da location alla storia sono stati i panorami della Val di Sole, grazie al sostegno di Trentino Film Commission. Accanto a Ghini, nel cast anche Ramiro Garcia, Max Tortora, Francesco Montanari, Gioia Spaziani, Massimo Wertmuller, Antonio Gerardi e Alessandro Forcinelli.

La storia è scritta e sceneggiata dallo stesso Marra, autore fra gli altri de “L’ora di punta”, “Tornando a Casa” nonché di un episodio del film collettivo “Le Ponts de Sarajevo. Prodotto da Marco Belardi per Lotus Production – una società di Leone Film Group – e Annamaria Morelli per TIMVISION, il film uscirà nelle sale nella prossima stagione cinematografica per poi approdare successivamente sulla piattaforma TIMVISION.

Regia: Vincenzo Marra

Soggetto e sceneggiatura: Vincenzo Marra

Fotografia: Gianluca Laudadio

Scenografie: Flaviano Barbarisi

Costumi: Magda Accolti Gil

Trucco: Davide Trani

Capelli: Jerry D’Avino

Montaggio: Luca Benedetti

Produttore esecutivo: Enrico Venti

Una produzione: Lotus Production – una società di Leone Film Gorup – e TIMVISION

Prodotto da: Marco Belardi per Lotus Production – una società di Leone Film Group – e Annamaria Morelli per TIMVISION

Sinossi: Bartolomeo, procuratore sportivo, vive di espedienti e piccoli imbrogli. Negli anni ha sprecato le tante occasioni che ha avuto, il vizio del gioco gli ha fatto perdere soldi e famiglia e ora passa le giornate nei campetti di periferia sperando di trovare il nuovo Maradona. Sempre alla ricerca del colpo di fortuna, un giorno riceve una telefonata: in Uruguay c’è un ragazzino, Pablito, che è un vero fenomeno, un fuoriclasse che sicuramente sfonderà nel calcio italiano. Per Bartolomeo è finalmente arrivata l’occasione per riprendersi tutto quello che ha perso. Per Pablito si può realizzare il sogno di una vita migliore. Per entrambi sembra essere la volta buona…