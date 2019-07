PAT * La vittoria del ciclista trentino al Tour de France: Fugatti e Failoni, « Vittoria esaltante, complimenti a Matteo Trentin »

La vittoria del ciclista trentino al Tour de France. Fugatti e Failoni: “Vittoria esaltante, complimenti a Matteo Trentin”.

“Una vittoria splendida, complimenti a Matteo Trentin, la sua fuga al Tour è stata esaltante. Complimenti al nostro campione, ci ha reso orgogliosi di essere trentini”. Sono le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti dopo la vittoria del ciclista trentino alla 17/a tappa del Tour de France, parole condivise anche dall’assessore allo sport Roberto Failoni.

Il campione d’Europa, 30 anni il prossimo 2 agosto, ha vinto per distacco la tappa Pont du Gard-Gap di 200 km concludendo da solo sul traguardo dopo una fuga di 15 chilometri. Per il ciclista trentino si tratta del 23/o successo in carriera. Oggi ha preceduto di 37” il danese Kaspar Asgreen. Il francese Julian Alaphlippe ha conservato la maglia gialla di leader della classifica generale.