PAT * LA GIUNTA SULLE INDAGINI SAVA: « ATTENDE CON FIDUCIA CHE SI FACCIA CHIAREZZA »

La Giunta sulle indagini SAVA: “Attendiamo con fiducia che si faccia chiarezza”. Piena fiducia nell’azione della magistratura, massima disponibilità alla collaborazione ed il forte auspicio che la vicenda venga chiarita al più presto nell’interesse delle istituzioni ma anche delle persone coinvolte.

Questa in sintesi la posizione che l’esecutivo provinciale, per il tramite del presidente e del vicepresidente nonché assessore all’ambiente, esprime a seguito della notizia dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica in materia di autorizzazioni sull’impatto ambientale.

“Territorio e ambiente sono i beni più preziosi che abbiamo – aggiungono – ed è giusto che il loro presidio sia garantito da norme rigorose e da forme di controllo che la stessa Amministrazione ha sviluppato al proprio interno per assicurare la massima cura al mantenimento del giusto equilibrio tra le esigenze dello sviluppo economico da un lato e quelle della salvaguardia della risorsa ambientale dall’altro.

Conoscendo la professionalità, la preparazione e l’impegno dei nostri tecnici, la Giunta conferma la propria fiducia nei loro confronti, attendendo il completamento delle verifiche degli inquirenti ai quali viene assicurata piena collaborazione per chiarire al più presto una situazione che richiede il massimo dell’attenzione e della sensibilità”.