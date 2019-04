PAT * La Giunta provinciale oggi nel Comune di Vallarsa, Al lavoro per i sostenere i territori di montagna

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





La Giunta provinciale oggi nel Comune di Vallarsa

Al lavoro per i sostenere i territori di montagna

“In questo Comune ci sono molte problematiche che troviamo in altre valli del Trentino, tanti aspetti del vivere in montagna sui quali siamo impegnati, come il contrasto allo spopolamento e la necessità di garantire servizi adeguati sul territorio”. Cosi il presidente della Provincia, oggi, nel corso dell’incontro con il sindaco di Vallarsa, comune di 1400 abitanti, suddiviso in 43 frazioni, dove la Giunta provinciale si è recata per la consueta riunione settimanale.

“Vivere in montagna – ha detto il primo cittadino di Vallarsa – non è come vivere in città e necessita di risposte differenziate”. Fra i molti temi posti alla Giunta provinciale, quello della semplificazione amministrativa, della viabilità e dei trasporti pubblici, dei giovani, dell’ambiente e della presenza del lupo. Non è mancato nemmeno un accenno alla questione dell’ipotesi di realizzazione della Valdastico, sulla quale il presidente ha evidenziato di aver convocato un incontro con i sindaci delle Valli del Leno per la prossima settimana. “Noi non sottovalutiamo la questione ambientale – ha detto il presidente – e l’approfondiremo attentamente. Presenteremo ai sindaci le ipotesi sul tappeto e cercheremo di trovare la soluzione migliore”. Sula tema della semplificazione, infine, il presidente ha annunciato la presentazione, a breve, di un disegno di legge che punterà proprio a snellire, laddove è possibile, la burocrazia per le pubbliche amministrazioni, le imprese ed i cittadini”.