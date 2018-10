PAT * ITEA: IN CONSEGNA 5 ALLOGGI AD ALA (TN), DOMANI L’INAUGURAZIONE

Ala, domani l’inaugurazione dei nuovi alloggi Itea. In consegna i 5 alloggi Itea ottenuti dal restauro di un edificio in centro storico ad Ala.

Recupero del patrimonio esistente, riqualificazione del centro storico, valorizzazione del patrimonio locale e risposta alla domanda di alloggi pubblici espressa dal territorio. Sono questi gli effetti ottenuti con il restauro conservativo dell’edificio Itea posizionato all’incrocio di due importanti vie del centro storico di Ala: via Torre e via Carrera in prossimità della piazza principale su cui si affacciano il municipio e la chiesa. L’inaugurazione dei nuovi alloggi Itea di via Torre 3 ad Ala è fissata per domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 11.00.

Acquistato da Itea Spa nel 2004, il civico 3 di via Torre è stato oggetto di un importante intervento di restauro e risanamento conservativo, diretto dal team tecnico di Itea Spa, che ha portato alla realizzazione di 5 alloggi, destinati alla locazione a canone sostenibile e pronti per essere consegnati ai nuclei in graduatoria, e 3 spazi commerciali (uno in via Torre n. 5 e due in via Carrera), ora in attesa di essere aggiudicati in locazione tramite avvisi di asta pubblica o avvisi pubblici a trattativa privata già in corso, da mettere a disposizione della comunità alense.

La cerimonia di consegna delle chiavi degli appartamenti è fissata per domani, mercoledì 24 ottobre alle ore 11 in via Torre 3, nel centro storico di Ala. All’inaugurazione saranno presenti il presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, accompagnato dai membri del Consiglio di amministrazione e dal personale della Struttura della Società, ed i rappresentanti, rispettivamente, dell’amministrazione comunale di Ala e della Comunità della Vallagarina.