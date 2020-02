PAT * “ITALIAN GREEN ROADS AWARD”: « ALLA CICLOVIA DELLA VALSUGANA IL PREMIO DELLA STAMPA, ATTRIBUITO OGGI A VERONA IN OCCASIONE DEL “COSMO BIKE SHOW” »

“Italian green roads award”: alla Ciclovia della Valsugana il premio della stampa.

Alla Ciclovia della Valsugana è andato il premio della stampa nell’ambito dell’edizione 2020 dell'”Italian green roads award”. Il premio è stato attribuito oggi a Verona in occasione del “Cosmo Bike Show”, il Festival della bici, presso il quartiere fieristico. Ha ritirato il prestigioso riconoscimento il presidente della Provincia autonoma di Trento .

L’”Oscar italiano del cicloturismo” è giunto alla quinta edizione. Oltre al Trentino erano rappresentate Puglia, Basilicata, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Marche, Veneto, Alto Adige e Liguria. Una menzione speciale è andata alla Basilicata per i “Borghi di Matera”. Al terzo posto si è piazzata la Toscana con la Val di Merse, in provincia di Siena. Al secondo il Lazio con la “Cicloturistica dei Borghi della Sabina”, al primo posto assoluto la “Bike to Coast” dell’Abruzzo.

“E’ con grande orgoglio – ha commentato il presidente della Provincia – che ritiriamo questo premio. Il Trentino ha sempre creduto in questo tipo di mobilità che è stata realizzata con un forte investimento pubblico ma anche con una grande convinzione dei territori ed oggi sta riscontrando un successo sempre maggiore conquistandosi anche una precisa identità come prodotto turistico. La Valsugana, altro motivo di soddisfazione, è stata anche recentemente premiata per la sostenibilità. Un grande ringraziamento quindi va a chi lavora per questi risultati”.