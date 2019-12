PAT – ISPAT * STAGIONE TURISTICA ESTIVA 2019: « VALORI IN NETTA CRESCITA PER ARRIVI (+5,2%) E PRESENZE (+4,0%), SIA PER SETTORE ALBERGHIERO CHE EXTRALBERGHIERO » (REPORT COMPLETO PDF)

La stagione turistica estiva 2019.

 La stagione estiva 2019, che comprende i mesi da giugno a settembre, evidenzia valori in netta crescita sia per gli arrivi (+5,2%) che per le presenze (+4,0%). L’incremento riguarda entrambi i settori: gli arrivi alberghieri aumentano infatti del 4,1% e le presenze del 2,3% mentre l’extralberghiero cresce del 7,7% negli arrivi e del 7,2% nelle presenze.

 I numeri dell’estate 2019 confermano il trend crescente del movimento turistico e il risultato in serie storica costituisce la miglior performance degli ultimi 10 anni.

 I pernottamenti registrati nel corso dei 4 mesi estivi superano i 9 milioni e settecentomila, di cui il 62,8% è di provenienza italiana.

 Le presenze alberghiere rappresentano il 64,8% del totale dei pernottamenti rilevati nel complesso delle strutture ricettive (escludendo alloggi privati e seconde case).

 La dinamica delle presenze osservata a livello mensile mostra una crescita in tutti i mesi della stagione, con incrementi molto marcati nel mese di giugno. A luglio si sono registrati i valori più elevati per i pernottamenti degli stranieri; come di consueto il maggior numero di presenze italiane si riscontra nel mese di agosto.

 Le presenze italiane crescono del 2,9% rispetto all’estate 2018. Le principali regioni di provenienza si confermano essere Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana.

 In aumento anche le presenze straniere: 5,8% la variazione rispetto alla stagione estiva precedente. Si confermano ai primi posti i turisti tedeschi, olandesi, austriaci, inglesi e cechi.

 La performance dei singoli territori è generalmente positiva; in evidenza gli oltre 2 milioni di presenze del Garda trentino che rappresentano il 20,9% del movimento turistico nella stagione estiva.

 Il numero di alberghi aperti è pari a 1.489 per un totale di 91.708 posti letto disponibili. Il tasso di occupazione1 dei posti letto risulta migliore negli alberghi a 4 stelle superior e 5 stelle (81,8%). La permanenza media provinciale si attesta sulle 4,1 notti.

 Il movimento turistico fa segnare variazioni positive in tutte le categorie alberghiere; le presenze registrate nelle strutture a tre stelle rappresentano il 47,7% del movimento turistico alberghiero estivo.