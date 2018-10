PAT * ‘ IO NON RISCHIO ‘: A TRENTO SABATO 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE I VOLONTARI INCONTRERANNO I CITTADINI

“Io non rischio” con la Protezione civile trentina. A Trento sabato 13 e domenica 14 ottobre i volontari incontrano i cittadini, domani alle 11 l’inaugurazione.

Torna la campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio” sulle buone pratiche di protezione civile. Sabato 13 e domenica 14 ottobre i volontari trentini incontreranno i cittadini in via Oss Mazzurana (angolo via Oriola) per parlare di rischio alluvione, prevenzione, e degli accorgimenti utili a ridurre il più possibile l’impatto di un rischio sulle persone e sulle cose. L’obiettivo è quello di rendere ciascun cittadino attivo nella prevenzione, attraverso la conoscenza e la consapevolezza.

L’inaugurazione ufficiale, che vedrà la presenza delle autorità provinciali, dei vertici della Protezione civile trentina e delle Organizzazioni di volontariato, è in programma sabato 13 ottobre alle 11. Nel corso della cerimonia verrà evidenziata l’importanza della comunicazione sul tema nonché l’organizzazione del sistema del Trentino.

Grazie alla collaborazione con il comitato organizzatore del Festival dello Sport – che si svolge a Trento nelle stesse giornate – presso gli stand saranno presenti dei testimonial sportivi.

“Io non rischio” è una campagna nazionale che si svolge in contemporanea in circa 250 piazze italiane, grazie al supporto di oltre 3500 volontarie e volontari, impegnati a sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, il rischio alluvione e il maremoto.

L’elenco completo delle piazze interessate dall’iniziativa il 13 e 14 ottobre è disponibile sul sito ufficiale della campagna (www.iononrischio.it) dove è possibile trovare i materiali promozionali della campagna e scoprire cosa sapere e cosa fare per proteggersi dai rischi naturali.