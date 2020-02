PAT * INTERSCAMBI GIOVANILI: « APERTE LE ISCRIZIONI FINO AL 28 FEBBRAIO PER I RAGAZZI RESIDENTI IN TRENTINO »

Interscambi giovanili: iscrizioni aperte fino al 28 febbraio 2020. Sono aperte le iscrizioni al programma “Interscambi giovanili”, un’iniziativa della Provincia autonoma di Trento riservata ai giovani residenti in Trentino (18 – 35 anni) e giovani coetanei, di origine trentina, residenti all’estero. Una straordinaria esperienza multiculturale la cui formula prevede l’ospitalità reciproca presso le famiglie dei partecipanti. La Provincia autonoma di Trento interviene con un contributo sulle spese di viaggio e copertura assicurativa. Ciascun interscambio avviene in due distinte fasi della durata di 3 settimane.

La prima fase (accoglienza in Trentino) è prevista dal 1 al 21 luglio 2020. Durante questo periodo viene proposto un programma comune a tutto il gruppo, come opportunità per conoscersi e scoprire insieme il territorio trentino. La seconda fase (soggiorno estero) è prevista nel corso 2021, in un periodo concordato tra i due partner e con la supervisione del Servizio Attività internazionali della Provincia.