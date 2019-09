PAT * INCIDENTI OPERAIO RANGO – BOSCAIOLO TIONE: SPINELLI, « PREVENIRE LE MORTI SUL LAVORO, UN IMPEGNO CHE RIGUARDA TUTTI »

L’assessore Spinelli: “Prevenire le morti sul lavoro, un impegno che riguarda tutti”.

“I due tragici episodi che hanno coinvolto un operaio impegnato sull’acquedotto di Rango e un boscaiolo precipitato da un albero nei boschi sopra Tione richiamano ancora una volta l’attenzione sulla necessità di garantire a tutti condizioni di lavoro più sicure. Uso volutamente il plurale perché questo impegno non può riguardare un unico soggetto o un singolo organismo di vigilanza. Il problema degli incidenti, a volte mortali, sul lavoro investe infatti ambiti diversi, a cominciare da quello della prevenzione.

È necessario un impegno straordinario per diffondere, ad ogni livello, una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro basata sull’adozione capillare delle misure di carattere preventivo e protettivo previste dalle normative vigenti, ma che investa anche il mondo della scuola, dove si formano i lavoratori del futuro, il sistema degli appalti e quant’altro. La sicurezza deve diventare un abito mentale tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro e degli enti pubblici e dei governi, all’interno di un quadro condiviso di diritti, di responsabilità e doveri. In Trentino molto è stato fatto ma evidentemente non basta.

Mentre esprimiamo, anche come Provincia autonoma di Trento, il nostro cordoglio ai familiari delle vittime, vogliamo pertanto ribadire il nostro impegno, che abbraccia anche alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le agenzie del settore, per far cessare questi eventi drammatici e garantire un futuro di sicurezza e salute a tutti i lavoratori”.

Con queste parole l’assessore allo sviluppo economico e lavoro ha commentato i recenti, drammatici eventi che hanno causato la morte di due lavoratori impegnati in due filiere importanti del mondo del lavoro trentino.

“Recentemente – ha aggiunto Spinelli – abbiamo avviato in Provincia i lavori del Comitato provinciale di coordinamento in materiale di Salute e Sicurezza sul lavoro. Un segnale anche questo del fatto che i temi della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono prioritari per il nostro esecutivo. Confermiamo la nostra ferma volontà di adottare in maniera concertata nuove misure e nuove politiche a contrasto degli incidenti ma che valorizzino al tempo stesso la qualità del lavoro nelle aziende in Trentino”.