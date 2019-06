PAT * “IN VIAGGIO CON L’ALZHEIMER FEST”: « IN TRENTINO INIZIATIVE DAL 6 AL 16 GIUGNO, L’EVENTO FINALE A LEVICO TERME IL 15 E 16 GIUGNO »

Dieci giorni di iniziative dedicate all’Alzheimer. Iniziative in Trentino dal 6 al 16 giugno e l’evento finale a Levico Terme il 15 e 16 giugno.

“In viaggio con l’Alzheimer Fest” è un’iniziativa organizzata dai servizi sociali delle Comunità, in collaborazione con le Associazioni Alzheimer, le APSP e altre realtà del territorio, e coordinata dal Tavolo di monitoraggio del Piano provinciale demenze. Per dieci giorni, dal 6 al 16 giugno, in diverse località del Trentino ci saranno manifestazioni, incontri, dibattiti e spettacoli per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche, sanitarie, sociali, culturali, che le famiglie devono affrontare quando un loro caro viene colpito dall’Alzheimer o da altre forme di demenza.

Si tratta di una tappa dell’iniziativa nazionale la cui terza edizione si svolgerà a Treviso dal 13 al 15 settembre. Lo scorso anno ad ospitare l’Alzherimer Fest era stato il Trentino, in particolare il Comune di Levico Terme dove, quest’anno, si terrà la conclusione dell’iniziativa trentina, in programma il 15 e il 16 giugno con attività al lago, nel borgo e nel Parco delle Terme.

Gli appuntamenti in Trentino sono pensati come avvicinamento alla festa di settembre, sono gratuiti, aperti a tutti e organizzati dai servizi sociali delle comunità/Comune di Trento, con la collaborazione e il patrocinio di tante realtà territoriali; il coordinamento è del Tavolo di monitoraggio del Piano provinciale demenze.

L’Alzherimer fest è invece un’iniziativa rivolta a tutti coloro che pensano, amano e soffrono attorno alle persone affette da disturbi della cognitività, affinché si possano ritrovare in un’atmosfera dominata dalla gioia dello stare insieme.

Per info: www.alzheimerfest.it