PAT * IMMAGINI DIGITALI – SALVATAGGIO, ARCHIVIAZIONE E CONDIVISIONE: IL TITOLO DEL PROSSIMO INCONTRO IN PROGRAMMA GIOVEDÌ 26 APRILE

Il 26 aprile ore 17 appuntamento all’Archivio provinciale di Trento in via Maestri del Lavoro. Immagini digitali: salvataggio, archiviazione e condivisione.

“Introduzione al trattamento delle immagini digitali. Salvataggio, archiviazione e condivisione”, è questo il titolo del prossimo incontro in programma presso l’Archivio provinciale di Trento, in via Maestri del Lavoro 24, III piano, giovedì 26 aprile alle 17.

Un doppio appuntamento, da un lato per esplorare il mondo della digitalizzazione delle immagini ad alta risoluzione, dall’altra quello delle cartolina illustrata in Trentino. L’iniziativa è riconosciuta ai fini dell’aggiornamento docenti.

Nella prima parte dell’incontro Eleonora Piras, del Laboratorio di digitalizzazione dell’Archivio provinciale della Soprintendenza spiegherà come salvare, modificare, archiviare e condividere via web le immagini acquisite dall’originale, sulla base dell’esperienza maturata dal Laboratorio che, in oltre 15 anni di attività, ha prodotto centinaia di migliaia di immagini digitali ad alta risoluzione.

Nella seconda parte interverrà Marino Degasperi dell’Archivio Fotografico Storico della Soprintendenza per presentare “Scrivimi ancora”, una breve storia della cartolina in Trentino nelle immagini dei fondi dell’Archivio Fotografico Storico; verrà illustrato, in particolare, il rapporto tra i fotografi trentini e la cartolina illustrata in un percorso di immagini provenienti dall’Archivio, nonché l’importanza della conservazione e riproduzione digitale delle cartoline, come memoria storica del Trentino.