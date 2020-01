PAT * “IL TRENTINO DEI BAMBINI”: « A TRENTO FIERE SARà POSSIBILE IL RILASCIO DELLA CARTA FAMIGLIA CHE CONSENTE L’ACCESSO A NUMEROSI VANTAGGI »

La Provincia autonoma di Trento alla fiera “Il Trentino dei Bambini”. Oggi e domani presso Trento Fiere.

Nel fine settimana, durante la fiera “il Trentino dei Bambini”, in programma presso la struttura di Trento Fiere, l’Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia presenterà le politiche provinciali in materia di famiglia e in particolare l’EuregioFamilyPass. In una postazione dedicata sarà possibile, inoltre, il rilascio della carta famiglia che consente l’accesso a numerosi vantaggi. Vi sarà anche uno sportello a cura del Servizio ICT e trasformazione digitale, che rilascerà le credenziali SPID e numerosi laboratori creativi.

Nello stand della Provincia autonoma di Trento, l’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili illustrerà le possibilità offerte dall’EuregioFamilyPass, un innovativo strumento transfrontaliero, che consente alle famiglie con bambini minorenni di usufruire di sconti, offerte e vantaggi nei territori dell’Euregio. Le famiglie non ancora in possesso della card potranno richiederne l’attivazione.

Inoltre, uno sportello a cura del Servizio ICT e trasformazione digitale, rilascerà le credenziali SPID che permettono ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati con un’unica Identità Digitale.