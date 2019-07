PAT * IL SALUTO DI FUGATTI AL COLONNELLO RIBAUDO: « I RISULTATI DELLA GUARDIA DI FINANZA SONO VISIBILI E SOTTO GLI OCCHI DI TUTTA LA CITTADINANZA »

Il saluto del presidente Fugatti al colonnello Ribaudo. In procinto di lasciare il comando provinciale della Guardia di Finanza.

Un sentito ringraziamento per quello che la Guardia di Finanza sta facendo in Trentino, in particolare sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti, anche con controlli mirati nei confronti dei pendolari dello spaccio: lo ha espresso il presidente della Provincia autonoma di Trento che oggi ha ricevuto il colonnello Roberto Ribaudo, dall’agosto del 2017 comandante provinciale della Guardia di Finanza ed in procinto di assumere a Roma l’incarico di direttore delle Divisione del Servizio interforze di Cooperazione Internazionale, dove si occuperà di interscambio informativo di polizia nel settore dei reati contro il patrimonio. “I risultati del vostro lavoro – ha detto il presidente Fugatti – sono visibili e sono sotto gli occhi di tutta la cittadinanza, come ci fanno notare anche i commercianti, anche se la guardia va sempre mantenuta alta nei confronti dello spaccio e in generale dell’illegalità”.

Il colonnello Roberto Ribaudo è originario di Merano, coniugato, ha due figli. Dopo aver conseguito la maturità classica si è laureato in Giurisprudenza e in Scienza della sicurezza economico-finanziaria ed ha frequentato un Master universitario in “Diritto Tributario dell’impresa”. Parla correntemente tedesco, inglese e spagnolo. Durante la carriera ha svolto sul territorio nazionale vari incarichi che vanno dalla verifica fiscale e doganale alle indagini anticontrabbando e contro il traffico di stupefacenti e antiriciclaggio contro la criminalità organizzata.