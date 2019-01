PAT * IL PRESIDENTE FUGATTI: « AUGURI A MANZANA PER LA SUA PROSSIMA SFIDA IN CONFINDUSTRIA »

Il presidente Fugatti: “Auguri a Manzana per la sua prossima sfida in Confindustria”.

Il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti formula i suoi migliori auguri di buon lavoro a Fausto Manzana, patron della Gpi, designato dal Consiglio generale di Confindustria per la presidenza dell’associazione.

“Da sempre uomo d’impresa, impegnato in un settore di punta come quello dell’informatica applicata all’ambito socio-sanitario, in Trentino è molto ben presidiato anche sul versante della ricerca, Manzana ha sicuramente tutti i ‘numeri’ per fare un buon lavoro alla guida dell’associazione – sottolinea Fugatti. Da parte nostra un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida, che ci auguriamo ricca di soddisfazioni.

Il Trentino ha bisogno di un tessuto industriale coeso, capace di fare sistema, orientato all’innovazione. Siamo certi che Manzana saprà far suoi questi assets, valorizzando quanto di meglio i nostri imprenditori sanno già fare e proponendo nuovi obiettivi a cui tendere”.