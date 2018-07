PAT * IL GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER HA FESTEGGIATO I 40 ANNI CON IL GOVERNATORE UGO ROSSI: TANTI PREMI AI RAGAZZI E ALLE RAGAZZE DELLO SKI JUMPING FESTIVAL DI PELLIZZANO

Il gruppo sportivo Monte Giner ha festeggiato i 40 anni con il governatore Ugo Rossi. Tanti premi ai ragazzi e alle ragazze dello Ski Jumping Festival di Pellizzano.

Tanti premi oggi a Pellizzano per i ragazzi e le ragzze che hanno partecipato alla due giorni dello Ski Jumping Festival. Ma soprattutto tanta soddisfazione da parte dell gruppo sportivo Monte Giner, che in questo modo ha voluto festeggiare i suoi 40 anni.

E sono stati 40 anni ben spesi, al servizio di un’idea di sport che combina la giusta tensione agonistica al “fare comunità”, anche aprendo il territorio ai contatti con l’esterno, come solo la pratica sportiva sa fare.

Non a caso anche questo Quinto trofeo Kolzer, valido per la Coppa Italia e per i prossimi internazionali giovanili, ha visto la partecipazione di atleti provenienti dai vari centri del Friuli, dell’Alto Adige e naturalmente del Trentino, ma anche di rappresentative di Austria e Germania.

Ma ciò che conta, al di là dei pur importanti risultati agonistici, è la voglia di fare, di mettersi in gioco, di misusarsi con gli altri o, nel caso dei tanti volontari che hanno reso possibile questa manifestazione, per gli altri.

o ha ricordato anche il governatore del Trentino Ugo Rossi, intervenuto alle premiazioni finali, nel consegnare un riconoscimento a Massimino Bezzi, vera anima del gruppo sportivo Monte Giner. Assieme a lui, premiati per il loro impegno Sandro Pertile, Angelo Tomaselli, Giulio Bezzi.

L’importante manifestazione sportiva, giunta alla sua uinta edizione, è dunque innanzitutto un omaggio ai tanti volontari e giovani che si sono impegnati a tenere vivo l’interesse per questa disciplina che ormai vede nel paese di Pellizzano, in valle di Sole, uno dei centri più quotati a livello nazionale.

Nella giornata di ieri – sabato 28 – si sono disputate le prove di salto per le categorie Under 10, Under 12 ed Under 14 dai trampolini HS21 ed HS38.

A seguire la gara di cross, valida per la combinata, dove gli Under 10 si sono sfidati su un circuito di 1.200 metri, mentre gli Under 12 ed Under 14 hanno percorso, rispettivamente, una distanza di 1.500 e 2.700 metri.

La giornata di oggi invece ha visto disputare la gara di salto speciale con le stesse modalità della prima giornata .

Tra i partner che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento Trentino Marketing, l’Apt della Val di Sole, i comuni di Pellizzano ed Ossana, la Comunità della Val di Sole, la Pro Loco di Pellizzano e la ditta Kolzer.