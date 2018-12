PAT * Guardia medica: ” riapre il servizio a Bezzecca e Pieve Tesino, La decisione presa oggi in Giunta su proposta dell’assessore Segnana “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La decisione presa oggi in Giunta su proposta dell’assessore Stefania Segnana. Guardia medica: riapre il servizio a Bezzecca e Pieve Tesino.

Con una delibera approvata oggi la Giunta ha dato un ulteriore segnale di forte attenzione alle criticità di alcune valli. Nella scorsa legislatura erano state chiuse le postazioni delle Guardie Mediche di Bezzecca e di Pieve Tesino creando motivo di preoccupazione tra la popolazione, con questo provvedimento si dà il via libera all’Azienda sanitaria provinciale per la riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale e la riapertura della guardia medica nelle sedi di Ledro (Bezzecca) e di Pieve Tesino. Grazie all’entrata in vigore del Decreto legge 135/2018, l’Azienda potrà conferire incarichi di continuità assistenziale ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale anche per più di tre mesi l’anno.

“Si passerà dagli attuali 108 medici a 116 – ha precisato l’assessore Segnana, – arrivando ad un medico ogni 4.650 abitanti. Questa decisione, che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comitato provinciale dei medici di medicina generale – ha proseguito l’assessore, rispetta il nostro impegno di rispondere ai bisogni di quei paesi che distano dai punti di soccorso e dalle guardie mediche e credo sia un segnale di vicinanza verso quei territori che erano rimasti scoperti”.