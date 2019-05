PAT * GIRO ITALIA 2019: FUGATTI E FAILONI, « GRAZIE A TUTTE LE STRUTTURE CHE HANNO PERMESSO LA RIAPERTURA DEL MANGHEN »

A San Martino di Castrozza l’arrivo oggi del Giro d’Italia. Il presidente Fugatti e l’assessore Failoni: “Grazie a tutte le strutture che hanno permesso la riapertura del Manghen“.

Una grande festa di popolo oggi pomeriggio a San Martino di Castrozza dove è arrivata la carovana del Giro d’Italia. La tappa è stata vinta dal colombiano Esteban Chaves che ha staccato tutti nella parte finale della gara. Sul palco, per le premiazioni, anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e l’assessore al turismo Roberto Failoni che hanno voluto ringraziare tutte le strutture che hanno lavorato in tempi strettissimi per la riapertura della strada del Passo Manghen, che la tempesta di fine ottobre scorso aveva pesantemente danneggiato. “Una corsa come trentini – hanno detto – l’abbiamo già vinta: quella contro il tempo per ripristinare il tutto e permettere l’arrivo della tappa qui a San Martino di Castrozza. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno lavorato con impegno e professionalità per raggiungere questo importante obiettivo”.