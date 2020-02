PAT * GIORNO DEL RICORDO: « LUNEDì FUGATTI ACCOMPAGNERà I RAGAZZI DEL MARCONI AL SACRARIO DELLA FOIBA DI BASOVIZZA »

Giorno del ricordo: anche la Provincia autonoma di Trento a Trieste. Lunedì il presidente accompagnerà i ragazzi del Marconi al Sacrario della Foiba di Basovizza.

Per la prima volta anche la Provincia autonoma di Trento prenderà parte alla cerimonia in programma lunedì prossimo a Trieste in occasione del Giorno del ricordo, istituito con legge dal Parlamento italiano in “memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento raggiungerà il Sacrario della Foiba di Basovizza dove saranno presenti anche tre classi dell’ITT Guglielmo Marconi di Rovereto: si tratta infatti di un progetto promosso congiuntamente dall’Istituto scolastico e dalla Fondazione Museo storico del Trentino, una partecipazione che è stata preparata da un percorso formativo che ha coinvolto le classi stesse.

Dopo la cerimonia al Sacrario, il presidente e le classi del Marconi si recheranno in visita alla Risiera di San Saba di Trieste, famigerato campo di concentramento nazista.