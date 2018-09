PAT * ‘ GIORNATA INTERNAZIONALE CHILDREN’S GROWTH AWARENESS DAY 2018 ‘: ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA, VISITE GRATUITE GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE

Endocrinologia pediatrica, visite gratuite giovedì 20 settembre 2018. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari partecipa alla “Giornata internazionale Children’s Growth Awareness Day 2018”.

L’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari partecipa alla “Giornata internazionale Children’s Growth Awareness Day 2018” il prossimo 20 settembre 2018. Per questo è stata autorizzata dalla Giunta provinciale a fare visite endocrinologiche pediatriche, necessarie per valutare la crescita dei bambini, gratuitamente e con libero accesso per gli utenti, presso l’ambulatorio di via Paolo Orsi 1 a Trento, dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00.

Le patologie che comportano una difficoltà di crescita nei bambini sono rare e a volte portano ad una diagnosi tardiva ed errata. Questo si potrebbe evitare con una maggiore conoscenza ed assistenza.

L’iniziativa organizzata il 20 settembre è finalizzata proprio a svolgere una campagna di sensibilizzazione sul tema, con un “Open day” dell’Ambulatorio di endocrinologia pediatrica per la valutazione della crescita dei bambini che vi accederanno.

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa per il Servizio Sanitario provinciale e, in particolare, per le finalità di informazione, di promozione della salute, di prevenzione, di diagnosi precoce e di consulenza riguardanti queste patologie si è deciso che l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari fornisca alla popolazione che ne farà richiesta quanto previsto dalla “Giornata” in regime di esenzione alla compartecipazione alla spesa e di libero accesso.