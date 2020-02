PAT * ” GIORNATA DEL 112 “: « MARTEDì 11 FEBBRAIO PORTE APERTE ALLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA »

Per la “Giornata del 112”. Martedì 11 febbraio 2020 porte aperte alla Centrale Unica di Risposta.

Porte aperte martedì 11 febbraio 2020 alla Centrale Unica di Risposta – Numero Unico Europeo di emergenza 112, di Trento.

In questo modo anche il Trentino aderisce all’iniziativa “La Giornata del 112”, il Numero Unico di Emergenza dell’Unione europea, contattabile da qualsiasi stato membro, da rete fissa o mobile.

Il Numero Unico Europeo 112 è stato introdotto nel 1991 con la direttiva 91/396/CEE, per mettere a disposizione dei cittadini un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri. La Centrale Unica di Risposta, operativa in Trentino dal 6 giugno 2017, raccoglie tutte le chiamate di emergenza generate sul territorio provinciale e le gestisce, trasferendole quando necessario agli enti di competenza (Forze dell’Ordine, Emergenza Sanitaria e Vigili del Fuoco).

Chi è interessato a partecipare deve iscriversi alle visite guidate inviando, entro il 10 febbraio alle ore 12.00, una mail all’indirizzo: openday1-1-2@provincia.tn.it. Vanno indicati nome, cognome ed estremi di un documento d’identità (tipo, numero, data di scadenza) di ciascun partecipante e l’orario di visita preferito. Per motivi organizzativi e di sicurezza, infatti, sarà consentita la visita solo a chi si è pre-iscritto.

Per il terzo anno, visto anche il successo delle precedenti edizioni, la Centrale aprirà quindi alla cittadinanza le porte della sua sede, in via Pedrotti 18 a Trento. Operatori e tecnici saranno a disposizione per illustrare come si svolge il loro lavoro e in particolare la gestione delle chiamate di emergenza.

L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento, prevede, per chi si è prenotato via mail, tre visite guidate (alle 15.00, 16.30 e 18.00) alla Centrale. La mattinata è riservata a visite degli istituti scolastici attraverso l’organizzazione del Servizio Istruzione.

Per informazioni e contatti tel. 0461.495250.