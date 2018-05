PAT * GENITORI E FIGLI ADOLESCENTI NELL’EPOCA DI INTERNET: INCONTRO ALL’ISTITUTO G.GALILEI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO

Genitori e figli adolescenti nell’epoca di internet: incontro all’Istituto G.Galilei. Mercoledì 23 maggio alle ore 20 con lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini.

Dopo il Liceo Da Vinci, che il 17 maggio scorso ha ospitato l’incontro con Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva, sarà l’Istituto Galileo Galilei di Trento ad ospitare, mercoledì 23 maggio, il secondo incontro con esperti sui temi del cyberbullismo e dei rischi di internet promossi dall’Assessorato all’università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità e cooperazione allo sviluppo, insieme all’Ufficio Politiche giovanili dell’Agenzia per la famiglia.

L’appuntamento, al quale interverrà in apertura l’assessora Sara Ferrari, è alle ore 20 nell’Aula Magna dell’istituto con lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, che parlerà sul tema “Genitori e figli adolescenti: la relazione educativa nell’epoca di internet”. L’incontro, ad ingresso libero e gratuito, è rivolto alla comunità e in particolare ai giovani trentini, per sensibilizzarli sui temi del cyberbullismo e dei rischi connessi alla navigazione nella rete.

Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, è presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza). E’ docente di “Clinica dell’adolescente e del giovane adulto” presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca.

E’ autore di numerose pubblicazioni sull’adolescenza, le più recenti: Adolescenti navigati. Come sostenere la crescita dei nativi digitali (Erickson, 2015), Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Aiutare gli adolescenti a diventare adulti (Mondadori, 2017).