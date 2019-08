PAT * FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE: « OPPORTUNITà DI TIROCINIO A BRUXELLES PER LAUREATI, OFFERTA UNA BORSA DI STUDIO DI 3.000 EURO »

Opportunità di tirocinio a Bruxelles per laureati. Approfondire il valore e il funzionamento delle Istituzioni europee.

Una borsa di studio di 3.000 euro e una postazione di lavoro con tutte le dotazioni informatiche per ciascuno dei due laureati che vorranno cogliere l’opportunità, proposta dalla Provincia autonoma, di approfondire le conoscenze delle Istituzioni europee a Bruxelles, presso l’ufficio per i rapporti con l’Unione europea, per 12 settimane.

Il periodo di candidatura per il primo semestre del 2020 è dal 20 agosto al 20 settembre 2019. Per il secondo semestre (dello stesso anno) dal 20 gennaio al 20 febbraio dell’anno prossimo. Informazioni dettagliate presso il Servizio Europa della Provincia autonoma al numero telefonico 0439 495324 oppure allo 0461 495322

Obiettivo del tirocinio è offrire un’opportunità concreta per approfondire le conoscenze sul funzionamento delle Istituzioni europee e le principali politiche europee.

Il tirocinante è coinvolto in tutte le attività dell’Ufficio, dal monitoraggio di politiche e programmi a gestione diretta dell’Unione europea, all’organizzazione di missioni istituzionali, conferenze, seminari e workshop, visite di gruppi scolastici e di enti provenienti dal Trentino, alla partecipazione alle riunioni promosse dai vari network attivi a Bruxelles.

Durante il tirocinio sarà richiesta la stesura di un breve rapporto, elaborato su un argomento concordato con le strutture provinciali di riferimento.

Tutte le informazioni, compresi i criteri di selezione e le modalità di svolgimento del tirocinio nonché il modulo di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione sono reperibili sul sito della Provincia autonoma di Trento al link:

e sul sito della Rappresentanza della Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino al link sotto riportato, dove è anche possibile consultare i report dei tirocini effettuati negli anni scorsi:

Periodo di presentazione delle candidature:

dal 20 agosto al 20 settembre, di ogni anno, per i tirocini del primo semestre dell’anno successivo;

dal 20 gennaio al 20 febbraio per i tirocini del secondo semestre dello stesso anno.