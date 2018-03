PAT * FORESTALI: AL VIA UN BANDO PER GARANTIRE LIVELLI DI QUALITÀ NEL PRESIDIO DEL TERRITORIO

Forestali: un bando per garantire livelli di qualità nel presidio del territorio. Il territorio è una enorme risorsa e se tutti ne riconoscono la qualità il merito va anche ai Forestali, grazie alla loro quotidiana azione di presidio che non va sguarnita.

Proprio per questo la Giunta provinciale ha approvato una delibera che punta a riequilibrare l’organico, sceso dal 2005 al dicembre 2018 di 46 unità, considerando i pensionamenti che si avranno entro quella data. E’ stato quindi indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per trenta posti a tempo indeterminato nel Corpo Forestale Trentino.

“Da alcuni anni – sottolinea il presidente Rossi – la Provincia autonoma di Trento si è data criteri precisi per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa tenendo sotto controllo il suo costo. Con le trenta assunzioni previste si riporta il contingente delle qualifiche forestali a circa 200 unità e si ripristinano i livelli minimi di efficienza previsti nelle stazioni.

Va detto anche che l’ultimo concorso è stato bandito dieci anni fa, nella primavera del 2008, e ha determinato ventitrè assunzioni complessive, sedici nel 2009 e sette nel 2011”.

Dei trenta posti a concorso con il concorso appena bandito, ventiquattro sono per entrare nel Corpo come agente forestale, con l’inquadramento nella categoria C, livello base, della Provincia autonoma di Trento. Di questi ventiquattro posti, sette sono riservati ai volontari delle Forze Armate.

Sei, dei trenta posti complessivamente a concorso, sono invece riservati al personale che ha già fatto parte del Corpo Forestale dello Stato nel ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti.

In questo caso i vincitori verranno assunti nella qualifica forestale coerente con quelle previste dalla contrattazione collettiva provinciale, con il riconoscimento dell’anzianità di servizio e del trattamento economico in godimento.

Informazioni, anche sui termini di presentazione delle domande, su www.concorsi.provincia.tn.it o al telefono al numero 0461-496330.

Tabella riassuntiva dell’andamento del personale forestale:

Anno Unità personale forestale in totale

Gennaio 2005 215

Dicembre 2018 (considerati i pensionamenti che interverranno) 169 (di cui 19 unità riqualificate – 9 sorveglianti idraulici nel 2007 e 10 guardaparco nel 2017 – già appartenenti al sistema pubblico provinciale)

Nelle stazioni forestali

Attualmente 134 unità

Dotazione organica prevista per garantire i livelli minimi di efficienza (dalla deliberazione di Giunta n. 2264 del 16 dicembre 2016) 168 unità

Differenza – 34 unità

Con il nuovo concorso + 30 unità