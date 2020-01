PAT * FONDAZIONE MUSEO STORICO: « CONFERMATO PRESIDENTE GIORGIO POSTAL, NOMINATI ANCHE I REVISORI DEI CONTI »

Fondazione Museo Storico: confermato il presidente Giorgio Postal. La Giunta, su indicazione dell’assessore Bisesti, ha nominato anche i revisori dei conti.

La Giunta, su indicazione dell’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, ha confermato come presidente della Fondazione Museo storico del Trentino, Giorgio Postal e ha contestualmente nominato i componenti del Collegio dei revisori dei conti, rappresentanti della Provincia per i prossimi quattro esercizi. Si tratta di Danilo Chemolli, in qualità di presidente, e di Giorgio Appoloni, designato dalle minoranze del Consiglio provinciale; Davide Pasqualini è stato nominato componente supplente.