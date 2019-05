PAT * FESTIVAL ECONOMIA: « SALVINI NON POTRÀ ESSERE PRESENTE, CONFERMATI I MINISTRI TRIA E FRACCARO ED I SOTTOSEGRETARI GARAVAGLIA, CASTELLI E GERACI »

Salvini non potrà partecipare al Festival. Confermati i ministri Tria e Fraccaro ed i sottosegretari Garavaglia, Castelli e Geraci.

Il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini non potrà partecipare al Festival dell’Economia. La conferma è stata comunicata agli organizzatori che avevano invitato il ministro dell’Interno a partecipare ad uno degli incontri programmati al Teatro Sociale. È confermata invece la partecipazione del ministro per l’economia e le finanze Giovanni Tria atteso per oggi alle ore 17, sempre al Sociale dove dialogherà con Oliver Blanchard già presidente dell’American Academy of Sciences.

Anche il ministro Riccardo Fraccaro ha confermato la sua partecipazione all’evento del 2 giugno (ore 10 Sala Depero), come pure i sottosegretari all’Economia e Finanze Massimo Garavaglia e Laura Castelli (in dialogo il 1 giugno al Teatro Sociale con Renato Brunetta, Carlo Cottarelli e Pier Carlo Padoan) e il sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci (1 giugno ore 12 Sala Depero).

L’ingresso a tutti gli eventi, come sempre, è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Non è prevista la prenotazione. L’accesso agli eventi in programma al Teatro Sociale e al Cinema Modena avviene con voucher. Questi saranno distribuiti presso le biglietterie a partire da due ore prima dell’inizio di ogni evento.