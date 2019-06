PAT * FESTIVAL ECONOMIA – INCONTRO SPINELLI E SOTTOSEGRETARIO GERACI: « FOCUS SU VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE TRENTINE NEL MADE IN ITALY »

Coinvolgere le imprese trentine nel Made in Italy. L’assessore Spinelli ha incontrato il sottosegretario Geraci.

Valorizzare e coinvolgere le imprese dei principali comparti industriali trentini all’interno dei programmi – dotati di importanti risorse – di promozione del Made in Italy, promossi dal Ministero dello Sviluppo economico, individuando alcuni specifici progetti e opportunità di lavoro legati al mercato asiatico (Corea del Sud, Giappone e Cina) e americano.

Su questo tema si sono confrontati l’assessore Achille Spinelli e Michele Geraci, sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico, oggi a Trento nell’ambito del Festival dell’Economia. Spinelli e Geraci hanno anche parlato della cooperazione in corso tra Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo e l’Agenzia Nazionale per il Commercio Estero-ICE nel campo della promozione degli investimenti esteri e della cooperazione tecnologica internazionale, alla vigilia della prevista partecipazione del sistema trentino (con CIBIO come capofila) al Padiglione Italia a Bio Convention Philadelphia 2019, il più importante evento di business matching e cooperazione tecnologica a livello mondiale nel campo delle biotecnologie e del farmaceutico.