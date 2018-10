PAT * FESTIVAL DELLO SPORT: SONO 7 I CAMP ALLESTITI PER DIVERTIRSI CON I GRANDI CAMPIONI

Festival dello Sport: sono 7 i camp allestiti per divertirsi con i grandi campioni. Il Festival dello Sport, in programma a Trento dall’11 al 14 ottobre, non sarà solo una grande inchiesta giornalistica sul tema del record, con campioni ed esperti provenienti da tutto il mondo che si confronteranno davanti al pubblico.

Ma sarà anche un’occasione per fare sport in compagnia di atleti di valore assoluto. Saranno infatti 7 i camp allestiti in città, che trasformeranno il centro storico di Trento in una sorta di immenso campo da gioco. In Piazza Duomo si potrà praticare la scherma, in Piazza Fiera Basket e Volley, in Piazza S. Maria Maggiore si potrà arrampicare, in Piazza Dante ci sarà spazio per l’atletica e per il ciclismo, mentre via S. Croce sarà riservata agli amanti dello Skiroll.

Per tutti questi camp sono previsti degli orari di apertura al pubblico con prove libere, coadiuvate da tecnici di esperienza. Per partecipare basterà accreditarsi agli infopoint presenti sulle piazze. Per gli orari è consigliabile consultare il programma sul sito del Festival www.ilfestivaldellosport.it

Ma c’è di più. I camp saranno visitati da alcuni grandi campioni dei vari sport. Si comincia venerdì 12 ottobre con il capitano della nazionale di Basket Giacomo “Gek” Galanda che sarà in Piazza Fiera alle ore 10 per incontrare gli appassionati. Lo stesso giorno, sempre in Piazza Fiera, ci sarà la squadra della Trentino Volley alle 14.00 e alle 15.00 l’Aquila Basket. Al camp di Scherma, in Piazza Duomo, alle 15.30 sarà protagonista il fiorettista Alessio Foconi. Sabato 13 ottobre, alle ore 10.00, al Camp di Piazza Fiera arrivano due icone del Volley italiano, Francesca Piccinini e Maurizia Cacciatori.

Nel pomeriggio, sempre per il Volley, in Piazza Fiera ci sarà Gianlorenzo Blengini il Ct della nazionale. Alle 17.30 invece in Piazza Duomo saranno presenti le grandi fiorettiste azzurre Vezzali, Trillini, Errigo e Volpi, che daranno un saggio della loro bravura. Ci saranno inoltre anche alcuni eventi speciali riservati, in questo caso, ai tesserati delle varie federazioni. Venerdì 12 ottobre, partendo da Piazza Dante alle 14.30, si potrà pedalare con il Ct della nazionale di Ciclismo Davide Cassani.

Sabato 13 ottobre, partendo da Piazza Dante-Via Belenzani alle ore 11.30, si potrà correre con il campione olimpico di Atene 2004 Stefano Baldini. Domenica mattina 14 ottobre, alle ore 7.00, partendo da Piazza Duomo, è in programma un training mattutino di sci alpino con Kristian Ghedina e Federico Liberatore. Per gli appassionati di Mountain Bike, domenica alle 10.00, in Piazza Dante ci sarà il funambolo bronzo olimpico di mountain bike Marco Aurelio Fontana. Infine, alle 15.00 di domenica, si potrà pedalare, partendo da Piazza Dante, con la plurimedagliata giovane campionessa del ciclismo italiano, Letizia Paternoster e con Maurizio Fondriest, campione del mondo 1988.

Per questi eventi è necessario iscriversi preventivamente, bisogna inviare una mail a segreteriaorganizzativa@ilfestivaldellosport.it indicando l’evento al quale si intende partecipare, nome, cognome, data di nascita e numero della tessera associativa, allegando copia del certificato medico in corso di validità.

Ricordiamo che l’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito fino ad esaurimenti dei posti, tranne per gli eventi indicati in programma. L’accesso agli eventi al Teatro Sociale, all’Auditorium S. Chiara e al Super Cinema Vittoria avviene con voucher. Questi saranno distribuiti presso le rispettive biglietterie a partire da due ore prima dell’inizio di ogni evento. Alcuni appuntamenti saranno trasmessi su maxi schermo in Piazza Duomo.