PAT * ‘ FESTIVAL DELLO SPORT ‘: INCONTRI, ESPERIENZE, STORIE, PERSONAGGI VERRANNO PRESENTATI MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE A MILANO

Festival dello Sport: il 12 settembre a Milano si presenta il programma. Appuntamento presso la Sala Buzzati, via Eugenio Balzan, 3.

Incontri, esperienze, storie, personaggi: tutti gli appuntamenti e il palinsesto completo del Festival dello Sport verranno presentati mercoledì 12 settembre a Milano, nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11 presso la Sala Buzzati, in via Eugenio Balzan, 3.

Organizzato dalla Gazzetta dello Sport e dal Trentino con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico, il Festival porterà a Trento dall’11 al 14 ottobre alcuni protagonisti assoluti, fra cui Paolo Maldini, Sofia Goggia, Vincenzo Nibali, Peter Sagan ed Elisa Di Francisca e racconterà un mondo meraviglioso e l’epopea dei suoi campioni, portandoli a contatto con la gente. Il tema di questa prima edizione sarà “Il Record”, sogno di ogni campione e di qualsiasi squadra: come raggiungerlo, consolidarlo, batterlo, o almeno eguagliarlo.