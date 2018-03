PAT * FESTIVAL DELLA GIOVENTÙ DELL’EUREGIO: ISCRIZIONI ENTRO IL 9 MARZO, COINVOLTI 100 RAGAZZI TRA I 16 E I 19 ANNI DI TRENTINO, ALTO ADIGE E TIROLO

Dal 21 al 24 marzo il festival della gioventù dell’Euregio. Coinvolti 100 ragazzi tra i 16 e i 19 anni di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Festival della gioventù dell’Euregio: iscrizioni entro il 9 marzo.

Torna dal 21 al 24 marzo la settima edizione del festival della gioventù dell’Euregio. 100 ragazzi di età compresa fra i 16 e i 19 anni, provenienti da Trentino, Alto Adige e Tirolo, si incontreranno per 4 giorni ad Alpbach, Salorno e Levico Terme per discutere in piccoli gruppi, sotto l’occhio attento di tre esperti alcuni temi legati al futuro all’insegna del motto “Costruiamo insieme l’Euregio”.

I tre temi dell’edizione 2018 saranno il progetto di mobilità per studenti Erasmus+, la produzione alimentare sostenibile (con visita alla latteria sociale di Vipiteno), nonchè lavorare e studiare nell’Euregio.

Previsti gli interventi di relatori provenienti dal mondo della pubblica amministrazione, della scuola, dell’Università, della cultura e della ricerca, il programma prevede anche una serie di appuntamenti di contorno per cementare nuove amicizie tra cui, ad esempio, un torneo di bocce fra i partecipanti.

Le iscrizioni all’iniziativa organizzata dal Gect Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, in collaborazione con le Intendenze scolastiche dei tre territori, scadono il 9 marzo: la partecipazione è gratuita, e tutte le informazioni sono a disposizione sul web all’indirizzo www.europaregion.info/festival.

Il Festival della gioventù dell’Euregio si svolge ogni anno a partire dal 2012 in tre località di Trentino, Alto Adige e Tirolo, ed è stato premiato nel 2014 dall’Unione Europea con il secondo posto nell’ambito del premio Gect “Building Europe Across Borders”.