PAT * FESTA REPUBBLICA: FUGATTI, « UN’OCCASIONE PER RINNOVARE QUEI VALORI CHE APPARTENGONO ANCHE ALL’AUTONOMIA »

Fugatti: la Festa della Repubblica, un invito a rinnovare quei valori che appartengono anche all’Autonomia. La Festa della Repubblica italiana è un’occasione per rilanciare con forza l’impegno a difendere e promuovere i valori su cui questa nostra repubblica è stata fondata. È il messaggio che il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha pronunciato stamani da piazza del Duomo, dove si sono svolte le cerimonie del 2 giugno.

“Abbiamo tutti il compito di far crescere ed innovare questi valori – ha aggiunto Fugatti – nel solco di quanto è stato fatto in passato, ma con un impegno ancora maggiore per conquistare le menti dei giovani che devono sapere da dove siamo partiti, in un percorso in cui la storia del nostro Paese si intreccia con la storia della nostra Autonomia”.

E a proposito di autonomia, il presidente ha voluto fare un accenno anche al processo in atto in alcune regioni a noi vicine, tema che tra l’altro è stato affrontato anche ieri in una delle sessioni del Festival del’Economia. “Seguiamo con interesse quella che è indubbiamente una forte richiesta di autonomia da parte di altri territori e crediamo che chi ha virtuose argomentazioni per rivendicare questo status porta avanti un progetto che alla fine risulterà positivo anche per chi l’autonomia già ce l’ha”.

Il presidente Fugatti ha infine portato i saluti delle istituzioni trentine, associandosi alle parole del presidente Mattarella nei ringraziamenti alle forze dell’ordine. “Grazie a chi quotidianamente si impegna per garantire la sicurezza. E ringrazio anche la protezione civile e le tante associazioni che nel nome della sicurezza e dell’altruismo ci aiutano ad affrontare le difficoltà, ultima in ordine di tempo la tempesta Vaia”.