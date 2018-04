PAT * FESTA DI PRIMAVERA: GIORNATA CONCLUSIVA DELL’EVENTO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI – ROSSI “SIAMO, ORGOGLIOSI DEI NOSTRI ALLEVATORI”

Festa di primavera, giornata conclusiva dell’evento organizzato dalla Federazione Provinciale degli Allevatori. Presidente Rossi: “siamo orgogliosi dei nostri allevatori”

Giornata conclusiva oggi della Festa di Primavera, tradizionale momento in cui la Federazione Provinciale degli Allevatori si presenta ai trentini con due giorni di eventi e appuntamenti con l’obiettivo di far incontrare cittadini e allevatori.

Nel pomeriggio momento finale dell’evento con il presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi e l’assessore all’agricoltura Michele Dallapiccola. Sono stati premiati i cavalli delle razze Haflinger e Norico e delle vacche razza Grigio Alpina, Rendena e Pezzata Rossa vincitori della mostra-concorso.

“Ci tengo – ha sottolineato il presidente Rossi – a ringraziare i nostri allevatori per quello che fanno ogni giorno attraverso il lavoro e i prodotti. Un grazie per quello che fate per la tutela del nostro ambiente, per l’economia, per il far coniugare al turismo un’identità di territorio alpino. Un augurio speciale va però ai giovani che continuano l’attività dei padri o che hanno deciso di intraprendere questa sfida”.

Gli allevatori soci della Federazione Provinciale Allevatori sono 1.147 per oltre trentamila capi bovini, novantacinque aziende di ovicaprini con più di 1700 capi, 300 allevamenti di cavalli Haflinger e Noriker con 650 capi in selezione.