PAT * FESTA DELLA BIODIVERSITÀ: LUNEDÌ 7 MAGGIO IN PIAZZA DANTE CON GLI ASSESSORI DALLAPICCOLA E GILMOZZI

Lunedì 7 maggio alle ore 12 in piazza Dante la conferenza stampa con gli assessori Dallapiccola e Gilmozzi. Ritorna la Festa della biodiversità.

Prosegue in Trentino il percorso per la tutela e la valorizzazione della biodiversità. L’occasione per mettere in rete le varie attività che sul territorio provinciale si propongono di far conoscere gli importanti elementi della biodiversità sarà, dal 11 maggio al 3 giugno, “Il Trentino per la BIOdiversità”, il programma di eventi promossi dalla Provincia Autonoma di Trento ed organizzati in collaborazione con numerosi enti, istituzioni, associazioni, operatori per divulgare e celebrare i valori universali della biodiversità, da quella naturalistica a quella agricola e alimentare. Momento centrale dell’iniziativa la Giornata nazionale dedicata alla biodiversità del prossimo 20 maggio a Stenico.

I contenuti e le numerose iniziative che compongono il calendario della manifestazione, giunta alla terza edizione, saranno illustrate e commentate nel corso di una conferenza stampa lunedì 7 maggio alle ore 12 presso la Sala stampa del palazzo sede della Provincia.

All’incontro con gli operatori dell’informazione interverranno gli assessori all’agricoltura Michele Dallapiccola e all’ambiente Mauro Gilmozzi, nonchè i rappresentanti degli enti che ospiteranno quest’anno la Giornata nazionale della biodiversità, l’Asuc di Stenico, l’Apt Comano ed Ecomuseo Judicaria.