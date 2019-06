PAT * “FESTA DEL MAESTRO ARTIGIANO“: « APPUNTAMENTO AL PALA ROTARI CON FUGATTI E FAILONI, LUNEDÌ 17 GIUGNO »

Lunedì prossimo a Mezzocorona la festa del Maestro Artigiano. Appuntamento al Pala Rotari a partire dalle ore 18 alla presenza del presidente Maurizio Fugatti e dell’assessore Roberto Failoni.

La figura del Maestro Artigiano e le prospettive di questa professione che interessa tanti ambiti diversi, ma è caratterizzata dalla valorizzazione del sapere professionale e dalla capacità di trasmetterlo, saranno al centro della Festa del Maestro Artigiano di lunedì 17 giugno, che si terrà presso il Pala Rotari di Mezzocorona a partire dalle ore 18.00. Per la prima volta si ritroveranno assieme tutti i 371 Maestri Artigiani del Trentino, per un confronto e un incontro sul presente e il futuro di questa figura, considerata strategica per l’economia e la crescita del territorio.

Saranno presenti tra i molti il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni.