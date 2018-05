PAT * EX CASA CANTONIERA DI PADERGNONE: VERRÀ INAUGURATA GIOVEDÌ 10 MAGGIO LA NUOVA RESIDENZA CHE OSPITERÀ 7 FAMIGLIE ITEA

Il 10 maggio alle ore 11 Itea consegna 7 alloggi in via Nazionale a Vallelaghi. Giovedì l’inaugurazione dell’ex Casa Cantoniera di Padergnone rimessa a nuovo ed ampliata per ospitare 7 nuove famiglie Itea

Verrà inaugurata giovedì 10 maggio alle ore 11.00 la nuova residenza, che ospiterà 7 famiglie Itea, ottenuta dalla ristrutturazione della casa cantoniera di Padergnone, nel Comune di Vallelaghi, che fino agli anni Ottanta veniva utilizzata come alloggio e base operativa dagli operatori addetti alla manutenzione delle strade, e dalla costruzione di un nuovo edificio nel terreno adiacente.

Alla cerimonia saranno presenti l’assessore provinciale all’edilizia abitativa, Carlo Daldoss, il presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, accompagnato dai vertici e dai tecnici della Società, ed i rappresentanti dell’amministrazione comunale e della Comunità di valle.

Situata sulla ex Strada statale 45 bis, a sud dell’abitato di Padergnone, l’ex Casa Cantoniera – una volta proprietà dello Stato e poi dismessa dall’amministrazione statale e passata alla Provincia autonoma di Trento – è stata ceduta a titolo gratuito ad Itea Spa che, in accordo con l’amministrazione comunale, è intervenuta per renderla nuovamente disponibile attraverso la ristrutturazione ed il riuso ai fini abitativi dell’edificio principale e la realizzazione ex novo di un edificio nel terreno adiacente.

Il recupero del fabbricato esistente dell’ex Casa cantoniera e la costruzione del nuovo complesso hanno infatti consentito di ricavare degli alloggi di edilizia residenziale pubblicata destinati a soddisfare la domanda abitativa di 7 nuove famiglie in graduatoria nel territorio della Valle dei Laghi e di mettere a disposizione della comunità una sala polivalente ad uso del Comune Vallelaghi.

I lavori del cantiere, che nella fase progettuale hanno tenuto conto della continuità con il contesto paesaggistico e al contempo della riconoscibilità dell’edificio esistente, sono stati diretti dal Settore Tecnico di Itea Spa.

In particolare la direzione lavori è stata diretta dall’ing. Michele Floretta e la progettazione preliminare e definitiva è stata curata dall’arch. Sergio Santoni, che ha seguito, insieme all’ing. Carlo Alberto Covelli, anche la progettazione esecutiva architettonica. L’assistenza in cantiere per la parte impiantistica è stata curata dal p. ind. Patrizio Cesarini Sforza. L’impresa appaltatrice è la Inco S.rl. con sede a San Cristoforo di Pergine Valsugana (TN).