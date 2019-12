PAT * EUREGIOFAMILYPASS: « IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA A TRENTO, LA FAMIGLIA VERRà ANALIZZATA SOTTO LA LENTE DEMOGRAFICA »

In arrivo il Convegno EuregioFamilyPass: focus sulla famiglia. il 5 dicembre nella sala Belli del Palazzo della Provincia.

L’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino presta sempre più attenzione alla famiglia come nucleo della società. In un convegno che si terrà il 5 dicembre in occasione del Festival della Famiglia a Trento, la famiglia verrà analizzata sotto la lente demografica. Gli interessati potranno conoscere meglio le misure a favore delle famiglie dell’Euregio ed in particolare approfondire l’importanza dell’EuregioFamilyPass come carta-famiglia a livello transfrontaliero. Il convegno si terrà dalle 15 alle 17.30 nella Sala Belli, in Piazza Dante 15 a Trento. È consigliata l`iscrizione alla pagina web www.familypass.eu .

La famiglia cambia, e cambiano anche le reti familiari. Per sostenere le famiglie dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è necessario adottare adeguate misure di politica familiare. Questa tematica sarà discussa con esperte ed esperti al convegno “Le famiglie dell’Euregio sotto la lente demografica”, in occasione del Festival della Famiglia a Trento dalle ore 15.00 alle 17.30.

In questa sede si parlerà anche dell’EuregioFamilyPass, l’innovativo strumento transfrontaliero che riunisce le tre carte vantaggi disponibili nei territori dell’Euregio. Infatti, da novembre 2017, grazie all’EuregioFamilyPass le famiglie possono godere di oltre 1.000 vantaggi in tutto il territorio dell’Euregio: dalle attività per il tempo libero, alle visite ai musei, a sconti e agevolazioni in negozi e servizi. Il progetto Interreg EuregioFamilyPass mira a promuovere la mobilità e lo scambio culturale tra le famiglie di tutti e tre i territori dell’Euregio e a rafforzare il sentimento transfrontaliero di appartenenza a questa bella e variegata regione.