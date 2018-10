PAT * ‘ ESCURSIONE NEL PASSATO ‘: APERTURA STRAORDINARIA DELL’ARCHIVIO PROVINCIALE DI TRENTO DOMENICA 14 OTTOBRE

Escursione nel passato. Storie e voci dagli archivi di famiglia. Apertura straordinaria dell’Archivio provinciale di Trento, domenica 14 ottobre 2018, ore 10-12.30.

Anche l’Archivio provinciale di Trento aderisce all’iniziativa “Domenica di carta”, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali; si propone una “Escursione nel passato”, ovvero una visita guidata (alle ore 10.30 e alle ore 11.30) a un’esposizione di documenti provenienti da archivi di famiglie trentine.

L’iniziativa, ad accesso libero e gratuito, si concluderà con un momento conviviale.

Presso l’Archivio provinciale di Trento nel corso della mattinata gli archivisti illustreranno storia e significato di alcuni documenti tratti dai fondi di importanti famiglie trentine (baroni a Prato, conti Consolati, conti Spaur di Castel Valer e di Mezzolombardo, conti Thun di Castel Thun, nobili d’Anna).

La rassegna dei singoli pezzi, risalenti a epoche diverse (dal 1331 alla prima metà del secolo XX), differenti per supporto, tipologia, forma diplomatistica, contenuto, offrirà una chiara esemplificazione della ricchezza e della varietà di fonti conservate negli archivi familiari.

L’esposizione di una selezione di documenti particolarmente significativi allestita nella sala studio permetterà di vedere in originale testimonianze storiche importanti, a livello locale e non solo, per la ricostruzione del contesto religioso (un’indulgenza del 1331), economico (un registro di affitti del 1498, un libro di bottega del 1488-1490), giudiziario (atti di un processo del 1573), sociale (un diploma di nobiltà del 1790) e militare (fotografie relative all’Africa orientale italiana); non mancheranno, inoltre, carte di interesse strettamente personale e familiare (biglietti augurali, album di disegni, un erbario).