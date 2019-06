PAT * Elicottero VVF: « la Giunta valuta un nuovo acquisto, Dopo l’incidente occorso nel marzo 2017 »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Elicottero: la Giunta valuta un nuovo acquisto.

Dopo l’incidente occorso nel marzo 2017 ad un elicottero della flotta provinciale, la Giunta ha noleggiato un nuovo apparecchio, per un costo di circa 2,5 milioni all’anno. Oggi la Giunta ha dato mandato ai suoi dirigenti di valutare, assieme alla Cassa antincendi, la convenienza di acquistare un nuovo elicottero, modello AW139, per una spesa prevista di circa 15 milioni. L’elicottero potrebbe essere messo a disposizione della Provincia nell’arco di 6 mesi.

“L’acquisto – ha detto Fugatti – è economicamente conveniente, rispetto all’affitto, considerato che può durare anche 20 anni. Per quanti riguarda il Nucleo elicotteri, esso rappresenta un fiore all’occhiello della Provincia ma anche un unicum, considerato che siamo l’unico territorio ad avere una gestione completamente pubblica del servizio. Abbiamo quindi dato mandato alla nostra dirigenza di valutare la situazione per capire se, all’interno di una prevalente competenza pubblica, vi sono margini per un possibile efficientamento complessivo del servizio. Ovviamente garantendo i posti di lavoro e le competenze attualmente presenti nel Nucleo”.